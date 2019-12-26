В Уфе троих бывших полицейских осудили за изнасилование коллеги

В российской Уфе обвиняемым в изнасиловании коллеги полицейским суд вынес приговоры – от шести до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает издание «Новости Уфы».

Инцидент произошел осенью 2018 года. В преступлении обвинили 51-летнего экс-начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, 50-летнего экс-начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и 34-летнего экс-начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука. В отношении них возбудили уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц. Всех троих после придания инцидента огласке уволили из органов внутренних дел РФ. Пострадавшая – 23-летняя дознавательница – тоже написала заявление об уходе, потому что выяснилось, что в день преступления она выпивала с коллегами.

Обвиняемые виновными себя не признали. При этом экспертиза выявила следы изнасилования.

Сегодня суд в Уфе приговорил Яромчука к шести годам колонии общего режима, Матвеева и Галиева – к семи годам колонии общего режима.

Кроме того, экс-полицейским предстоит выплатить пострадавшей 3 млн руб.

Приговор пока не вступил в силу, защита планирует обжаловать его.

Издание пишет, что отец пострадавшей Ирек Сагитов – полковник полиции и бывший глава местного ОМОНа – в октябре 2019 года стал вице-премьером Башкирии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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