Петиция к Зеленскому о запрете понятия «гендер» набрала 25 тыс. голосов

Электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому №22/074484-еп о запрете использования понятия «гендер» в законодательных актах, опубликованная на сайте главы государства, набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Петицию зарегистрировали 28 сентября. К 26 декабря ее подписали 25298 человек.

«Не использовать понятие «гендер», «сексуальная ориентация», «гендерная идентичность» в Конституции Украины и никаких других законодательных формулировках», – сказано в тексте.

Авторы петиции также просят выполнять Конституцию «в части защиты семьи и семейных ценностей» и отменить Стратегию внедрения гендерного равенства и недискриминации в сфере образования «Образование: гендерное измерение-2021», которая «пренебрегает правом родителей на воспитание собственных детей в соответствии с их мировоззренческими убеждениями».

Также авторы петиции просят сохранить незыблемыми нормы, которые определяют брак как «семейный союз женщины и мужчины» и утверждают, что усыновителями не могут быть лица одного пола.

До окончания сбора подписей к петиции осталось три дня. Офис Президента должен обнародовать ответ Зеленского в течение 10 рабочих рабочих дней после этого.

14 мая предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что в украинском обществе темы гендера не воспринимаются как нормальные и являются западной пропагандой.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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