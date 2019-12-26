Автоновости: В России сертифицировали обновленный Mitsubishi ASX: известны двигатели

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства, выданное на рестайлинговый образец кроссовера ASX. Судя по указанным спецификациям, сюрпризов по технике не будет — россиян ждут проверенные временем атмосферные агрегаты и CVT.

Кроссовер прошел обязательную процедуру сертификации для российского рынка, по итогам которой и оформлен документ. Указаны в нем все те же два двигателя – атмосферные бензиновые моторы объемом 1,6 и 2,0 л, развивающие 117 л.с. (154 Нм) и 150 л.с. (197 Нм) соответственно.

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Ассистируют моторам по-прежнему 6-ступенчатая механика для младшего и вариатор для старшего, а системой полного привода получится снабдить только версию с двухлитровым двигателем. Точнее, ею такой ASX оснащается по умолчанию.

Соответственно, основные изменения для российского покупателя сведутся к более эффектной внешности, выполненной в фирменной стилистике Dynamic Shield.

Проливает ОТТС свет и на некоторые нюансы комплектации вседорожника для России. В список доступных опций включены, к примеру, колесные диски на 16, 17 и 18 дюймов, светодиодная оптика, климат-контроль, мультимедийная система с навигацией, датчики дождя, света и парковки, набор водительских ассистентов и даже экран камеры заднего вида в салонном зеркале.

По предварительным данным, продажи новинки в нашей стране стартуют в первой половине 2020 года. Цены российский офис Mitsubishi должен объявить ближе к появлению ASX у дилеров.

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