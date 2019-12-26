В ТРЦ «Европейский» открывается пространство иммерсивного искусства

Пространство иммерсивного искусства «Utopio.art» появилось

на третьем этаже атриума «Берлин» ТРЦ «Европейский». На открытии

выставки можно пообщаться с авторами работ, стать свидетелями завершения

композиций.

Каждый зритель выставки становится частью арт-объекта, его

красота раскрывается во взаимодействии с человеком. В рамках Utopio.Art

представлены работы и инсталляции художников из Москвы и Санкт-Петербурга.

Среди них – Алексей Дьяков, Марина Колдобская, Куфлекс и другие мастера.

Курирует выставку искусствовед Наталья Панкова.

На Utopio.Art собраны работы в самых разных жанрах.

Посетители смогут увидеть произведения современного и светокинетического

искусства. Под впечатлением останутся и поклонники стрит-арта.

Торгово-развлекательный центр «Европейский»

находится в центре Москвы. Он входит в портфель активов Группы компаний

«Киевская площадь». Это самый посещаемый ТРЦ в России и Европе и один

из мировых лидеров: по проходимости его опережает лишь крупнейший торговый

центр мира Dubai Mall.

«Европейский» спроектирован по принципу пассажа.

От центрального атриума «Москва» лучами расходятся торговые ряды. Они

ведут к атриумам, названным в честь европейских столиц – «Париж», «Рим»,

«Лондон», «Берлин». В ТРЦ представлены более 500 магазинов одежды, фуд-корт,

рестораны, многозальный кинотеатр.

ГК «Киевская площадь» – крупнейший участник

российского рынка коммерческой недвижимости. Компания основана Годом Нисановым

и Зарахом Илиевым. Они являются бизнес-партнерами с 1992 года.

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