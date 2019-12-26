Против матери и сестры экс-сенатора Рауфа Арашукова возбуждены уголовные дела

Мать и сестра бывшего сенатора Рауфа Арашукова стали фигурантками уголовных дел, об этом стало известно в ходе заседания Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста Рауфу Арашукову и его отцу Раулю.

«В прошлом заседании я заявлял, что уголовное дело в отношении меня было незаконно инициировано рядом высокопоставленных лиц из КЧР и Следственного комитета. Теперь я только узнал о возбуждении уголовных дел в отношении моей матери и сестры», – приводит слова экс-сенатора ТАСС.

В конце января Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации, по обвинению в убийствах и участии в организованном преступном сообществе. Также был задержан и отец сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 млрд рублей у Газпрома. В мае Арашуков-младший был лишен статуса сенатора. В декабре по делу Арашуковых задержаны еще четверо фигурантов.

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