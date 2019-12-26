СМИ рассказали подробности биографий спортсменов, разгонявших людей в екатеринбургском сквере

«Новая газета» и портал Е1 в совместном исследовании опубликовали имена 19 спортсменов, принимавших участие в попытке подавления протестов в Екатеринбурге в мае этого года. И рассказали детали их биографий: от уголовных дел до бизнес-интересов.

Так одного из спортсменов, Александра Этвиша, ранее обвиняли в причинении вреда здоровью средней тяжести жителю Екатеринбурга Мамину. Согласно имеющимся в распоряжении СМИ документам, Этвиш «совместно с двумя неустановленными лицами» «умышленно причинил [пострадавшему] физическую боль и телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы в виде ушиба головного мозга легкой степени, гематом в области век левого глаза, «посттравматических отеков» в области лица справа и слева». При этом дело было закрыто по просьбе пострадавшего: тот заявил, что спортсмен выплатил ему компенсацию.

Другой замеченный в противостоянии в екатеринбургском сквере спортсмен Игорь Черноскутов ранее привлекался к административной ответственности за конфликт с сотрудниками полиции. В решении Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга говорится, что в мае 2016 года он «отказался предоставить документы по требованию сотрудника полиции, хватался за форменное обмундирование, пытался спровоцировать драку». За это Черноскутов получил трое суток административного ареста.

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Кроме того, некоторые из замеченных в сквере спортсменов оказались бизнесменами. Так многократный чемпион Урала по армрестлингу Игорь Пыжьянов является соучредителем организации «Русский силомер», которая ведет совместные проекты с «Русской медной компанией». Ранее он также был одним из соучредителей ЗАО «Ювиком», занимавшегося изготовлением ювелирных изделий.

В исследовании также говорится, что некоторые участники противостояния в Екатеринбурге были замечены в других историях, в которых сегодня разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Противостояние в сквере у екатеринбургского театра драмы происходило с 13 по 18 мая 2019 года. Несколько тысяч екатеринбуржцев на протяжении пяти дней выходили на акции с требованием отказаться от проекта строительства в сквере храма Святой Екатерины. Вечером 13 мая протестующим удалось занять огороженную под стройплощадку территорию сквера. Однако, спустя несколько часов, они были вытеснены оттуда группой спортсменов.

Источник: Новая газета

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