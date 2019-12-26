Участников «самой грустной вечеринки» предложили наградить в Красноярске

Депутат горсовета Красноярска Роман Крастелев предложил наградить аниматоров, исполнивших роли слоника, собаки и свиньи, чье выступление стало известно как «самая грустная вечеринка».
«Предложил представить к награждению артистов, участвующих в «грустном дэнсе» на острове Татышев, которые, несмотря на совершенно идиотскую организацию так называемых фан-мероприятий, честно и добросовестно работают», – отметил в своем Facebook.
К посту он прикрепил фотографию своего запроса на имя исполняющего обязанности директора «Центра реализации социальных объектов» Максима Бархатова. В документе депутат спросил, сколько средств потратили на организацию мероприятия, и попросил наградить аниматоров «за искреннюю любовь к профессии».
Ранее в соцсетях опубликовали видео, где артисты, выступающие в костюмах животных, выходят на сцену парка и выступают, при этом на концерте нет ни одного зрителя. Это мероприятие окрестили «самой грустной вечеринкой».
Один из пользователей также выложил видео, как на концерт пришла посмотреть лиса.
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Последнее: Депутат горсовета Красноярска Роман Крастелев предложил наградить аниматоров, исполнивших роли слоника, собаки и свиньи, чье выступление стало известно как «самая грустная вечеринка». «Предложил представить к награждению артистов, участвующих в «грустном дэнсе» на острове Татышев, которые, несмотря на совершенно идиотскую организацию так называемых фан-мероприятий, честно и добросовестно работают», – отметил в своем Facebook. К посту он […]
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