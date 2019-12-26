Президент Ирака подал в отставку

Президент Ирака Бархам Салех подал парламенту прошение об отставке.
Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al-Mayadeen.
В октябре Салех заявил о сомнениях союзников США «относительно надежности Соединенных Штатов», не исключив при этом возможность «переосмысливания» и «перенастройки» отношений Багдада с Россией и Ираном.
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Последнее: Президент Ирака Бархам Салех подал парламенту прошение об отставке. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al-Mayadeen. В октябре Салех заявил о сомнениях союзников США «относительно надежности Соединенных Штатов», не исключив при этом возможность «переосмысливания» и «перенастройки» отношений Багдада с Россией и Ираном.
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