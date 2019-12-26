США признались в реформировании генпрокуратуры Украины

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что американское посольство удовлетворено реформой генпрокуратуры Украины, а также признался, что дипмиссия принимала участие «в этом процессе».

Тейлор сообщил на пресс-конференции, что «посольство США и команда посольства США принимали участие в этом процессе», имея в виду процесс реформирования генпрокуратуры Украины, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что считает для себя большой честью «стать свидетелем этой чрезвычайно важной реформы». На его взгляд, это «наиболее комплексной реформой», которую наблюдал на Украине.

Американский дипломат отметил в качестве позитива процесс переаттестации прокуроров, назвав это «первым шагом, направленным на повышение доверия к органу и праву на Украине».

При этом он подчеркнул необходимость продолжения работы в этом направлении.

На совместной с Тейлором пресс-конференции генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка анонсировал открытие офиса генпрокурора 2 января, что является частью реформы.

В офисе будут работать 610 прокуроров, которые уже успешно прошли переаттестацию, сдав тесты на знание законодательства и общие способности, а также пройдя проверку на добропорядочность.

В офисе создадут 12 департаментов, восемь управлений и две специальные прокуратуры.

Реформа генпрокуратуры Украины была утверждена путем принятия соответствующего законопроекта Верховной радой 19 сентября. Инициатором выступил президент Украины Владимир Зеленский.

В октябре на экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко завели уголовное дело.





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