Взорван автомобиль с российским чиновником

26.12.2019, 15:18, Новости дня

На главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова совершено покушение.

Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Взрыв на улице Ильинской поселка Рамонь прогремел в тот момент, когда чиновник открыл дверь своего автомобиля Kia Sorento. Он получил тяжелые ранения и был доставлен в реанимацию местной больницы.

Самодельное взрывное устройство, предположительно, было установлено на пороге машины.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливается тип взрывного устройства. Предварительная версия — покушение на Фролова связано с его профессиональной деятельностью.



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Последнее: На главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова совершено покушение. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Взрыв на улице Ильинской поселка Рамонь прогремел в тот момент, когда чиновник открыл дверь своего автомобиля Kia Sorento. Он получил тяжелые ранения и был доставлен в реанимацию местной больницы. Самодельное взрывное устройство, предположительно, было установлено на пороге машины. В настоящее […]

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