Минфин хочет пересадить чиновников со служебных автомобилей на такси

Идею заменить служебный транспорт такси была давно, но цены сейчас стали приемлемыми.

Министерство финансов России предложило чиновникам заменить служебный транспорт на такси. Ранее такую идею уже предлагали, но тогда посчитали экономически нецелесообразной, так как такси обходились дороже. А вот теперь привлечение агрегаторов такси может повысить эффективность расходов бюджета, сообщает сегодня телеканал «360» со ссылкой на слова министра финансов России Антона Силуанова.

В Министерстве финансов объяснили, что вопрос о «пересадке» чиновников со служебного транспорта на такси встал в связи с Концепцией повышения эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 годах. Для того, чтобы определить, в какой сфере траты чиновников можно сократить, составлялись обзоры бюджетных расходов.

«Цель обзоров — не сокращение расходов в конкретной отрасли или поиск нарушений, а перенаправление неэффективно используемых ресурсов на более приоритетные задачи», — отметили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня агрегаторы стали двигаться с точки зрения предложений по цене, и сегодня предложение о задействовании таких агрегаторов для транспортных услуг чиновникам стало более конкурентоспособным. Мы предложили, давайте посмотрим», —пояснил Силуанов.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов тоже поддержал идею отказа от служебного транспорта, так как содержать автопарки со служебными автомобилями, платить за их обслуживание, страховку и многое другое слишком дорого, а необходимости в этом нет.

«Сейчас мы должны переосмыслить государственные траты, потому что многие из них реально дебильные, я могу, глядя на себя, точно сказать, что можно оптимизировать. Например, депутатам для перелетов меньше, чем два часа, запретить бизнес-класс. Кроме руководителей, потому что это статус», — заявил Милонов.

Более того, Милонов отметил, что по столице депутаты могут передвигаться и на метро, как это делает он сам. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству, член фракции ЛДПР Алексей Старовойтов также согласен: такси — хорошая альтернатива.

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