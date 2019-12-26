Из-за незапланированной беременности? Топурия и Деньгов съехались

26.12.2019, 15:18, Разное

Как оказалось, влюбленные уже решились на важный для их будущего
шаг. Лев Деньгов и Кети Топурия съехались.

«Мы с Кети живем вместе, съехались около двух месяцев назад,
здоровы и счастливы», – сказал избранник знаменитости.

Деньгов отказался комментировать слухи о возможной
беременности Кети Топурии. Говорить на эту тему он пока не хочет «из
соображений личного и этического характера».

«Если у нас будут новости, я вас обязательно
проинформирую», – цитирует бизнесмена РИА Новости.

Напомним, на днях в Сети появился ролик, который взбудоражил
поклонников Кети Топурии. Видео сделано на выступлении артистки. Кети стоит
на сцене облаченная в черно-белое свободное платье.

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Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) 17 Ноя 2019 в 2:56 PST

Фанатам показалось, что у звезды заметен растущий животик.
Обыватели тут же решили, что вокалистка ждет ребенка. Возможно, у маленькой
Оливии, дочери певицы от прошлых отношений, появится братик или сестричка. Не исключено, что влюбленные решили жить вместе из-за незапланированной беременности. 

Ранее Кети Топурия рассказывала, что у Льва Деньгова подрастают
сын и дочь. Также она прокомментировала информацию о том, что у него умер
ребенок. Якобы в этот страшный момент Лев ушел от жены, оставив ее одну с этой
трагедией. Артистка заявила, что не собирается вмешиваться в прошлое избранника.



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