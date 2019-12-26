Учительницу перепутали с рецидивисткой и уволили

Кроме фамилии, имени и отчества никаких других совпадений нет, но на работу не возвращают.

Московская учительница начальных классов Диана Гасанова оказалась без вины виноватой. Более того, молодая гражданкавынуждена расплачиваться за чужие ошибки. Неожиданно для себя и своих коллег она выяснила, что является особо опасной преступницей с десятью судимостями, рассказал историю учительницы телеканал Рен ТВ.

В школе, где Гасанова работала, заявили, что понимают, что это ошибка, но держать на работе рецидивистку, пусть и ненастоящую, не могут по закону. Сейчас педагог пытается восстановить свое честное имя. Дело в том, каждые пять лет нужно подтверждать, что у педагогов нет судимостей.

«Я подала запрос. Запрос ушел в Дагестан. Потому что я там родилась. А в ответ пришла справка с десятью судимостями», — рассказала преподаватель младших классов.

Первая реакция – ошиблись. Последовал второй запрос, а в ответ та же справка — рецидивистка, которая проходила по делам и наркотики, и оборот ядов, и мошенничество. Естественно, с таким «криминальным шлейфом» Диану из школы уволили.

Хотя в школе поняли, что тут ничего не сходится: в тот момент, когда Диана Гасанова с утра до ночи возилась с первоклашками, в Дагестане ее сажали, выпускали по окончании срока, опять судили. Больше того, кроме имени и фамилии все остальные данные не совпадают: ни возраст, ни адрес места жительства, ни фото, даже татуировки, какая есть у преступницы, у учительницы нет.

За несколько лет Диана Гасанова смогла доказать: как минимум восемь судимостей к ней не имеют никакого отношения.

«Даже участковый, который должен ее наблюдать, о ходе ее жизни, тоже не знает, где она, где ее искать», — подчеркнула Гасанова.

Все понимают, что справка с кучей судимостей — какая-то ошибка. Но обратно в школу взять не могут.

«Каждую судимость надо отдельно рассматривать, это все не быстро. Суд должен обратить внимание на несоответствия. Здесь несовершенство системы», — рассказал адвокат Виталий Ревзин.

Диана сменила уже второго адвоката, но результата нет. На помощь МВД, которое выдало бумагу о десятке судимостей, как и все остальные официальные органы, она не рассчитывает. А в одиночку доказать свою правоту в суде непросто. Так что вряд ли даже следующий учебный год Диана встретит в своей школе.

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Последнее: Кроме фамилии, имени и отчества никаких других совпадений нет, но на работу не возвращают. Московская учительница начальных классов Диана Гасанова оказалась без вины виноватой. Более того, молодая гражданкавынуждена расплачиваться за чужие ошибки. Неожиданно для себя и своих коллег она выяснила, что является особо опасной преступницей с десятью судимостями, рассказал историю учительницы телеканал Рен ТВ. В […]