Министр здравоохранения обиделась на Голикову за «ужасную» оптимизацию медицины

Вероника Скворцова назвала обвинение Татьяны Голиковой чересчур эмоциональным.

Критика со стороны вице-премьера Татьяны Голиковой об «ужасных» результатах оптимизации системы здравоохранения была излишне эмоциональной. Именно так восприняла эти слова Голиковой министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Очевидно, нельзя согласиться с тем, что в результате снизились доступность и качество. Этого нет, иначе мы бы не обеспечили рост продолжительности жизни более, чем на пять лет», — цитирует ТАСС министра здравоохранения.

При этом Вероника Скворцова отметила, что согласна с мнением вице-премьера только в одном: программу оптимизации проводили во всех регионах по-разному. Однако Минздрав изначально поставили в такие условия. В частности, речь шла о запрете на закрытие единственных в районе медучреждений, детских больниц и отделений скорой помощи. Скворцова заявила. что речь шла только о крупных городах и лишних койках терапевтического профиля, а в регионах стали сокращать везде.

Также Скворцова стала убеждать, что в российской медицине продолжается позитивное движение, но оговорилась, что требуется еще работа особенно в плане изношенной инфраструктуры и транспортной логистики. Но эти вопросы, по словам Скворцовой, должны решать регионы.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия-1» заявила, что программу оптимизации здравоохранения провели ужасно, так как и качество и доступность медицины для жителей только ухудшились. Она пояснила, что виноваты в этом и центр, и регионы. Решать ситуацию нужно немедленно и перевести всю российскую медицину в единое подчинение.

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