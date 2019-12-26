«Кормилицей к лавке присосалась»: голая Волочкова раскинула ноги в бане

Уж сколько раз балерина на своей странице в «Инстаграме» выкладывала фото в одежде и без, в горизонтальном и вертикальном шпагате, в бане и в сугробе. Но все равно именно эти снимки собирают больше всего просмотров, комментариев и «лайков».
Так было и в это раз. Стоило Насте поместить на странице фото из бани широко распахнутых ног, как народ стал злорадствовать, ерничать, язвить, юродствовать.
«Ой там же ш доски горячие, не обожгитесь», «кормилицей к лавке присосалась», «лаваш-то зачем прикрыла?», «Если бы можно было ходить на шпагате, Настя была бы счастлива!», «А что у вас такая грязная баня! У вас так, вроде, все шикарно везде . Или это не ваша баня? Тогда что вас сподвигло делать шпагат в такой грязной бане?», «Ох, как раскорячило… Ксюши на вас нет, так и слышу вагинальный призыв: сюда, сюда» – соревнуются в острословии многочисленные комментаторы Анастасии Волочковой.
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Впрочем, ей все равно, кто и что говорит, пишет, думает. «К искусству банного парения меня приучил мой папа в возрасте 13 лет. – сообщила Настя. – А на шпагат я села не сразу в своей жизни.Для этого потребовались годы ежедневного и многочасового труда. А сейчас этот мой шпагат будоражит очень многих. Для того, чтобы шпагат был таким стройным, для начала необходимо своё тело привести в соответствие. Много физически трудиться и найти силу воли не жрать. И, самое интересное, этот шпагат соберёт больше лайков, чем мои фото с моих выступлений с детьми. Многим из вас шпагат мой интереснее моих достижений. Наслаждайтесь».
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Последнее: Уж сколько раз балерина на своей странице в «Инстаграме» выкладывала фото в одежде и без, в горизонтальном и вертикальном шпагате, в бане и в сугробе. Но все равно именно эти снимки собирают больше всего просмотров, комментариев и «лайков». Так было и в это раз. Стоило Насте поместить на странице фото из бани широко распахнутых ног, […]
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