Гоген Солнцев высказался о разводе с агрессивной женой-пенсионеркой

26.12.2019, 15:12, Разное

После прогремевшего скандала в эфире многих интересует вопрос, сохранят ли супруги брак или будут разводиться. Корреспонденту «Дни.ру» удалось узнать мнение актера на этот счет.

По словам Гогена, проще всего было бы бросить агрессивную возлюбленную. Но Солнцев признался, что не ищет легких путей.

«Когда любишь человека, то ты ему хочешь помочь. А развестись, значит, бросить. Я действительно очень люблю Катю. Я делаю все, чтобы ей помочь», – заявил шоумен.

Напомним, в нашумевшем выпуске программы «Прямой эфир» Терешкович обвинила супруга в том, что он упек ее в клинику, а сам отправился путешествовать. По словам пенсионерки, именно молодой супруг внушил ей, что она нуждается в срочной медицинской помощи.

Гоген, в свою очередь, тоже не стал молчать.
Как писали ранее «Дни.ру»,  мужчина пожаловался на поведение агрессивной жены, отметив, что она избила его во время последней встречи. Солнцев изъявил готовность продемонстрировать доказательства, если гости студии позволят ему снять штаны.



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