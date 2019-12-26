Мнение: Незваный прокурор

26.12.2019, 15:10, Разное

Освободивший Ямал и приехавший в Екатеринбург прокурор-рыбак Александр Герасименко, оказывается, интересен не только мне.

Правительственная «Российская газета» тоже недоумевает от выкрутасов кадровой политики прокурорской системы, удивляется, как Герасименко удалось получить новое назначение, когда на Ямале еще продолжаются две серьезные проверки. (одна по заявлению известного ученого Виктора Гузя, вторая — по факту многолетнего препятствования законной предпринимательской деятельности). По Герасименко, похоже,   плачет целый «букет» статей УК — 169, 285, 286, 294, 315 ….

По поместью Герасименко, возведенному близ Тюмени, в деревне Черная Речка, оказывается тоже есть вопросы не только у меня… Там, оказывается, и трупы были…

Когда ФСБ провела проверку и установила что Герасименко в окрестностях Тюмени – незваный, землю захватил незаконно, суд вынес решение, что прокурор обязан освободить землю. Но… судебное решение парню – трын трава, видимо, плевать он хотел на суд…

Возможно, что это просто совпадение, но как раз в это самое время, когда Герасименко должен был освободить землю близ Тюмени,  был замучен и убит предприниматель Калугин — один из ключевых «игроков» на рынке земли Тюмени, через котрого и был оформлен участок земли, на котром было возведено поместье Герасименко..  Калугину еще живому вкручивали шурупы в грудь и голову….

Так же случайно совпало, что этим летом умер тюменский активист, председатель общественной организации «Народный контроль» и член ОНФ Шемякин, который и привлек внимание общественности к особняку Герасименко в окрестностях Тюмени…

В общем, похоже, что Герасименко не будет скучно и в Екатеринбурге…

Источник: Ирек Муртазин



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Последнее: Освободивший Ямал и приехавший в Екатеринбург прокурор-рыбак Александр Герасименко, оказывается, интересен не только мне. Правительственная «Российская газета» тоже недоумевает от выкрутасов кадровой политики прокурорской системы, удивляется, как Герасименко удалось получить новое назначение, когда на Ямале еще продолжаются две серьезные проверки. (одна по заявлению известного ученого Виктора Гузя, вторая — по факту многолетнего препятствования законной предпринимательской […]

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