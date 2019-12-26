Названы версии взрыва машины главы района в Воронежской области

Правоохранители рассматривают несколько версий взрыва машины главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, среди них – покушение из-за служебной деятельности, сообщил источник в силовых структурах.
«Взрывотехники осматривают автомобиль. Будет рассмотрено несколько версий случившегося. Служебная деятельность, неисправность автомобиля, другие», – сообщил собеседник РИА «Новости».
Официальных комментариев правоохранительные органы на данный момент не представили.
Заместитель губернатора региона Виталий Шабалатов, между тем, сообщил, что Фролов ни с кем не конфликтовал.
«Конфликтов, которые были бы на поверхности и нам известны – таких нет. Он зарекомендовал себя достаточно хорошо, требовательным [руководителем]», – цитирует Шабалатова ТАСС.
Напомним, СМИ сообщили, что Фролов пострадал в результате взрыва самодельного взрывного устройства в автомобиле.
По одним данным, жизни Фролова ничего не угрожает, по другим – он находится в реанимации, его готовят к операции, поскольку у него якобы пострадали ноги.
Фролову 43 года, он уроженец Воронежской области, у него – два высших образования по специальностям «агроном» и «инженер». Район возглавляет с июля 2018 года. Женат, воспитывает двух дочерей.
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