Названы версии взрыва машины главы района в Воронежской области

26.12.2019, 15:05, Новости дня

Правоохранители рассматривают несколько версий взрыва машины главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, среди них – покушение из-за служебной деятельности, сообщил источник в силовых структурах.

«Взрывотехники осматривают автомобиль. Будет рассмотрено несколько версий случившегося. Служебная деятельность, неисправность автомобиля, другие», – сообщил собеседник РИА «Новости».

Официальных комментариев правоохранительные органы на данный момент не представили.

Заместитель губернатора региона Виталий Шабалатов, между тем, сообщил, что Фролов ни с кем не конфликтовал.

«Конфликтов, которые были бы на поверхности и нам известны – таких нет. Он зарекомендовал себя достаточно хорошо, требовательным [руководителем]», – цитирует Шабалатова ТАСС.

Напомним, СМИ сообщили, что Фролов пострадал в результате взрыва самодельного взрывного устройства в автомобиле.

По одним данным, жизни Фролова ничего не угрожает, по другим – он находится в реанимации, его готовят к операции, поскольку у него якобы пострадали ноги.

Фролову 43 года, он уроженец Воронежской области, у него – два высших образования по специальностям «агроном» и «инженер». Район возглавляет с июля 2018 года. Женат, воспитывает двух дочерей. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В кафедральном соборе Святой Троицы в Луцке 25 декабря прошло богослужение по случаю Рождества по новоюлианскому календарю. Об этом сообщила пресс-служба Волынской епархии Православной церкви Украины 26 декабря. В пресс-службе полагают, что это первое такое богослужение на Волыни и по всей Украине. Богослужение провел митрополит Луцкий и Волынский Михаил и еписком Херсонский и Каховский Борис.  […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика