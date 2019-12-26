В парламенте Грузии призвали к диалогу с властями России

Председатель входящей в правящее большинство парламентской фракции «Промышленники» Симон Нозадзе сообщил о необходимости поиска дополнительных путей диалога РФ и Грузии, в том числе на уровне властей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Нужно искать пути диалога с Россией, такова моя позиция», – сказал Нозадзе.

По его словам, в настоящее время возможности для такого диалога ограничены Женевскими дискуссиями и форматом «Карасин – Абашидзе».

«Думаю, что наши власти должны встретиться с представителями российских властей», – сообщил Нозадзе, добавив, что «нужен новый формат диалога с Россией».

В среду президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала выстраивать диалог Тбилиси с Москвой по примеру «нормандского формата».

Тогда же экс-спикер парламента, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе заявила, что Тбилиси должен думать не о создании аналога «нормандского формата», а вести прямой диалог с Москвой.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя идею Грузии по работе с Москвой в формате, аналогичном «нормандскому», отметил, что данный формат уникален и был создан для Украины, с Грузией же структура проблем иная.





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