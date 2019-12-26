Появилось видео испытаний «не имеющей аналогов в России» украинской САУ

26.12.2019, 14:58, Новости дня

На Украине начались испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдана», сообщила компания «Украинская бронетехника».

Компания разметила в Facebook короткое видео, на котором запечатлены испытания.

САУ находится на полигоне в Днепропетровской области. Указывается, что это «первая украинская система вооружения стандарта НАТО».

В данный момент проводятся так называемые испытательные гидровыстрелы, которые «позволяют проверить все системы орудия». После машина должна будет вести огонь инертными снарядами, а затем уже боевыми.

«Богдана» – прототип гаубицы, созданный по образцу пушки с боевого модуля польской САУ Krab на колесной основе (полноприводный грузовик КрАЗ-6322 с формулой 6х6). САУ оснащена 155-мм пушкой под стандарт НАТО.

В августе 2018 года «Богдану» высмеяли пользователи Сети. Отмечалось, что по уровню САУ не дотягивает даже до самодельного оружия боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

При этом бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что машина якобы не имеет аналогов, в том числе в российской армии.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему новейшие образцы украинских вооружений не выдерживают критики.



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