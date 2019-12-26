Мнение: Хочу ребёночка

Исполнительница лужёной глоткой Пелагея подтвердила циркулирующие уже месяц слухи о своём разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.

«Друзья, так как по сети пошли вбросы, о том что «кто-то что-то видел» и т. д. по просьбе Поли делаем ЗДЕСЬ для вас заявление», — написали представители певицы в её аккаунте.



Фото: Соцсети

Напомню, что всеми опущенная певица спуталась ногами с Телегиным, когда тот был ещё женат на только что родившей бабе.

Жена Женя — в лактации. Влагалище — без упругости. Хоккеист — без мозгов. Пелагея же тут как тут — внезапно оказалась вовремя в нужном месте.

Она просто хотела ребёночка.

Русско-народной исполнительнице рожать вне законного брака не православно. Замуж никто особо брать не спешил, учитывая, в каком состоянии была её внешность, а значит нужно было воспользоваться любым вариантом.

Пусть женат. Жена — не стена. А мне — надо ребёночка!

С такой или примерно такой логикой Пелагея влезла в отношения с туповатым спортсменом, моментально залетела, развела и женила Телегина на себе.

Ребёнок будет — женихаться идём!

Вполне естественно, что дальше отношения сами собой зашли в тупик. Тупому спортсмену, который ещё и моложе жены на семь лет, нужно дальше совать свой членик в упругие писечки, коих в его окружении предостаточно. А Пелагея — что ж, она добилась своего: родила ребёнка.

«Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки… О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать», — сделала заявление Пелагея.

Вот он — инстинкт. Безжалостный и беспощадный.

Ей надо ребёнка. И пусть весь мир идёт нахрен! Любовь заменяется генетической оценкой здоровья самца-хоккеиста, а его жена и младенец — просто досаднейшая помеха, от которой нужно избавиться.

Что интересно, самой Пелагеюшке и в голову не зайдут мысли, что она — просчитанная и подлая дрянь. Сама себя убеждает — любовь! На деле же, нет никакой любви и не было. Было свинство, мерзость и гадость, когда самка просто-напросто хотела себе родить. Лично себе. Своего ребёночка.

И вы знаете, я не так уж и ненавижу открытых мерзавцев. С ними всем всё понятно — мерзавец. А вот от таких «святош» типа Пелагеи меня просто выворачивает от отвращения.

А вас?

Источник: Лена Миро

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