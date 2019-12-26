«Поняла, что пора»: звезда шоу «Уральские пельмени» намекнула на свадьбу

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Последнее: Легкость покупок в Интернете может ухудшить состояние людей, которые не способны контролировать свое желание делать покупки, выяснили ученые из Ганноверской медицинской школы. Результаты исследования опубликованы в Comprehensive Psychiatry. Ониомания (шопоголизм) – непреодолимое желание совершать покупки без необходимости, ради самого процесса – затрагивает около 5% людей во всем мире и наносит им вред. В частности, способствует […]
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