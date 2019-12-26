Стало известно о задержании в Москве Навального

Московские стражи порядка задержали блогера Алексея Навального и проводят обыск в офисе Фонда борьбы с коррупцией, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Сейчас в ФБК проходят обыски, Навальный задержан. Остальных сотрудников пока отпустили», – сказала она, передает ТАСС.

Адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин подтвердил информацию об обысках.

По сообщениям источников обыски проходят в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

Следствие считает, что близкие к ФБК люди, а также сотрудники фонда, в 2016–2018 годах легализовали через счета организации крупную сумму денег, около 1 млрд руб., полученную преступным путем. Средства были переданы от неустановленных лиц в российской и иностранной валюте.

В октябре Минюст включил ФБК Алексея Навального в список НКО-иноагентов. Сообщалось, что решение не связано с расследованием, которое проводит в отношении фонда Следственный комитет. Позже СК нашел подтверждение получения ФБК средств от иностранных источников.

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