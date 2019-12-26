Путин предложил использовать беспилотники на военной базе России в Кыргызстане

Президент России Владимир Путин 26 декабря внес на рассмотрение Госдумы протокол, который разрешит ввести в состав объединенной российской военной базы в Кыргызстане подразделения беспилотников и использовать их для полетов над Кыргызстаном. Документ размещен в думской электронной базе данных, сам протокол был подписан в Бишкеке 28 марта 2019 года.

«Соглашение дополняется терминами, касающимися беспилотных авиационных систем и беспилотных летательных аппаратов. Устраняются несоответствия между законодательством России и Кыргызстана в отношении использования беспилотных летательных аппаратов, а также устанавливается порядок организации полетов беспилотных летательных аппаратов и воздушных судов РФ в воздушном пространстве Киргизской Республики, – говорится в пояснительной записке к документу. – Вступление в силу протокола позволит российской стороне ввести в состав объединенной российской военной базы подразделения беспилотных летательных аппаратов и организовать их применение».

В протоколе, который предложено ратифицировать Думе, также прописана «ежегодная арендная плата за использование российской стороной земельных участков и участка акватории: 4 млн 794 тыс. 095 долларов США». Ранее Россия платила Кыргызстану за аренду авиабазы в разы меньше. Одновременно размер арендуемых участков вырастет на 58,32 гектара, указывается в пояснительной записке.

Россия использует в Кыргызстане в качестве своей авиабазу Кант – военный аэродром в Чуйской области в 20 км к востоку от Бишкека и позиционирует ее как основной аэродром для поддержки с воздуха Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. На аэродроме дислоцирована войсковая часть 20022, в которой служат 500 российских офицеров и прапорщиков и военнослужащих по контракту. На базе размещены штурмовики Су-25 и вертолёты Ми-8, также она используется как аэродром подскока для самолётов Ту-95МС и Ту-160 авиабазы Энгельс.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: «Как можно было подписать с нами, с «Транснефтью», транзит на десять лет?!», – словно обвиняя россиян в излишнем доверии к украинцам возмутился Вячеслав Ковтун. «То есть вы десть лет будете снабжать нас нефтью», – изложил он свое видение условий соглашения. На замечания других гостей студии о том, что слово транзит не предполагает поставок в саму […]