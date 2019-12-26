Полицейским в Башкирии дали 7 и 6 лет тюрьмы за изнасилование на работе коллеги

26.12.2019, 14:45, Новости дня

Кировский суд Уфы 26 декабря вынес приговор трем бывшим полицейским, которые были признаны виновными в изнасиловании коллеги-дознавательницы прямо на работе в отделе полиции.

Салават Галиев и Эдуард Матвеев приговорены судом к 7 годам общего режима, Павел Яромчук получил 6 лет колонии общего режима. Всех троих признали виновными по ч.2 ст.131 («Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой») и ст.132 ч.2 п.а УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).

Суд также постановил взыскать с троих подсудимых 3 млн рублей в счёт морального вреда потерпевшей. 

23-летняя дознавательница из Уфы обвинила своих коллег в изнасиловании прямо в здании полиции в октябре 2018 года. Инцидент, по данным следователей, произошел после того, как двое дознавательниц вместе с тремя руководителями выпивали в помещении отдела МВД. Женщину, которая сообщила об изнасиловании, вскоре уволили «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», также вскоре были уволены, а затем и отправлены под домашний арест трое полицейских, на которых она указала.

Источник РИА Новости утверждал, что дознавательница – дочь начальника силового подразделения республиканского МВД. Собеседник радио «Говорит Москва» уточнял, что отец девушки работает в другом ведомстве – заместителем начальника управления Нацгвардии по Башкирии. 

Защита троих экс-полицейских заявила, что обжалует приговор. 

«Конечно, мы обжалуем приговор, аргументации же никакой нет», – сообщил адвокат Рустам Ибрагимов. Адвокат потерпевшей Ирина Валиева в свою очередь заявила, что довольна приговором и суммой компенсации:

«Мы довольны приговором, эта девочка против 17 адвокатов и трех подсудимых выстояла. Судебный процесс шел тяжело», – отметила она.



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