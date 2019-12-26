В Кремле оценили идею «нормандского формата» с Грузией

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя идею Грузии по работе с Москвой в формате, аналогичном «нормандскому», отметил, что данный формат уникален и был создан для Украины, с Грузией же структура проблем иная.
Песков заявил, что «нормандский формат» уникален, он был сформирован «исходя из логики необходимости урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, внутриукраинского конфликта», передает РИА «Новости».
«Здесь же речь идет о двусторонних отношениях РФ и Грузии (…) Структура проблемы иная, поэтому у каждой структуры должен быть свой формат», – сказал представитель Кремля.
Пресс-секретарь российского лидера сообщил также, что отношения Москвы и Тбилиси в данный момент «оставляют желать лучшего».
«И это ухудшение, как мы знаем, было спровоцировано весьма недружественной политикой и агрессивными действиями тогдашнего грузинского руководства», – добавил он.
Напомним, между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
В декабре президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала выстраивать диалог Тбилиси с Москвой по примеру «нормандского формата».
Экс-спикер парламента, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе заявила, что Тбилиси должен думать не о создании аналога «нормандского формата», а вести прямой диалог с Москвой.
До этого российский сенатор Алексей Пушков, комментируя газете ВЗГЛЯД предложение Тбилиси, заявил, что «такой формат не применим к ситуации Грузии с Абхазией и Южной Осетией, потому что речь идет о республиках, которые РФ признала самостоятельными и от своего решения не откажется».
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