МИД Великобритании заменит свой автопарк электрокарами в рамках сокращения выбросов CO2

Министерство иностранных дел Великобритании анонсировало замену своего автомобильного парка полностью электрическими или гибридными моделями авто в рамках более широких усилий по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании заменяет официальные автомобили дипломатов низкоуглеродистыми автомобилями в рамках амбициозной программы по сокращению выбросов и превращению в самую зеленую дипломатическую службу в мире», – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что посольства Великобритании в Норвегии и Ватикане уже заменили свои автомобили, и 30 других британских послов по всему миру будут одними из первых, кто получит полностью электрический или гибридный Jaguar I-Pace к апрелю 2020 года.

В ведомстве добавили, что к 2030 году намерены полностью заменить свой автомобильный парк.

Кроме того, МИД Великобритании расширяет использование солнечной энергии для своих зданий, чтобы уменьшить выбросы углекислого газа, а также исключает использование одноразового пластика.

По оценкам Международного энергетического агентства, на транспорт приходится 24% всех глобальных выбросов CO2.

4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировали не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.

Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина. В списке, который обнародован на сайте ООН, есть США, однако в 2017 году они официально уведомили о выходе из соглашения.

Парижское соглашение предусматривает: ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия; замедление роста среднегодовой температуры, с тем чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена; создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.

Регулирование принятых мер должно начаться с 2020 года.

15 декабря в Мадриде завершилась климатическая конференция ООН по климату. Делегаты достигли согласия в ключевом вопросе по усилению глобальных мер для сдерживания количества выбросов парниковых газов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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