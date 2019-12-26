Мнение: Неизвестная пыталась похитить ребенка

Это случилось еще в августе, но известно стало только сейчас. Почему об этом никто не знал, так скорее всего потому, что онмне говорили об этом никому. То ли из-за страха, то ли из-за возможного позора, то ли просто мозгов не хватило. В Рязани женщина пыталась похитить шестилетнего ребенка. Его мать на тот момент была госпитализирована с младшей дочерью в больницу.

Двое ее сыновей остались на попечении отца. Два мальчика решили совершить прогулку на велосипедах, предварительно заехав в магазин. Младший, которому шесть, остался сторожить велики, пока старший (ему двенадцать) покупал продукты. Через какое-то время старший сын увидел через окно магазина, что одна женщина тащит его брата к машине. Младшего спасли, а женщина смутилась, села в машину к мужчине и скрылась.

По рассказам мальчика, она спросила, где его родители, а потом предложила пойти поиграть с ней. Когда мальчик отказался, она силой начала тянуть его за руку к машине без номеров. Благо, трагедию удалось остановить. Несмотря на то, что, по ходу, с мальчиком проводили беседы по поводу таких случаев, он растерялся и даже не позвал на помощь.

Но самое странное, что, когда родители узнали о произошедшем, они не подали в заявление в полицию. Как говорят, они пытались найти камеры наблюдения, чтобы зафиксировать случай, но их не оказалось. И заявление решили не писать.

Как родители могут не подавать заявление, когда кто-то чуть не украл их ребенка? Я этого не понимаю. Они же чуть не лишились самого дорогого. Почему же равнодушие перевесило? Или это неравнодушие, а беспомощность?

Даже если и нет камер, может, это не первый случай, и в будущем пережившие стресс дети смогут опознать похитительницу. Но нет заявления – и дела нет. Будто этого никогда не случалось.

Источник: Достало

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