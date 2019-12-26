Видео: Права пассажира поезда, о которых мало кто знает

Пассажирам верхних полок в купе или плацкартах теперь официально разрешено в дневное время садиться на нижние полки, даже если они заняты. Правда, только с согласия «нижнего» пассажира. Такие нормы с 2020 года будут обозначены на всех электронных билетах РЖД.
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