Мэр Екатеринбурга заявил о готовности рассмотреть переименование улицы Ельцина в Сталина

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил о готовности рассмотреть предложения коммунистов переименовать улицу Ельцина в улицу Сталина.
«Я принципиальный противник того, чтобы у кого-то что-то забирать и кому-то что-то давать. Если горожане примут решение, что должна быть такая улица, значит, будем думать», – сообщил мэр города, Ura.ru
Ранее Евгений Емалетдинов, возглавляющий свердловскую ячейку партии «Коммунисты России», объявил сбор подписей за переименование улицы Ельцина в улицу Сталина. Он пообещал, что подписи будут переданы в администрацию города.
Улица, о которой идет речь, находится в самом центре Екатеринбурга. С 1919 года по 2008 она называлась улица 9 Января. С 8 апреля 2008 года ей присвоено имя первого президента РФ Бориса Ельцина.
Ранее спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев обвинил Сталина в трусости в первые дни Великой Отечественной войны. После этого глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов потребовал от Губерниева извинений, назвав его слова «позорными и гнусными».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему демонизация и обожествление Сталина одинаково опасны.
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