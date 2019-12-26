Путин перечислил основные проблемы российского села

Президент Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса назвал основными проблемами жителей сел низкие зарплаты, низкий уровень здравоохранения и неблагоустроенность сел.

Так, глава государства призвал работодателей в аграрном секторе больше думать о сельских жителях и повышать им зарплаты. «Системная проблема – средняя зарплата в сельском хозяйстве, она составляет примерно только две трети от средней по экономике. Обращаю на это внимание прежде всего работодателей – нужно больше думать о людях, которые обеспечивают ваши успехи, двигают всю отрасль вперед», – констатировал глава государства, передает ТАСС.

Он напомнил, что «именно на селе живет больше половины, примерно 53%, граждан с низкими доходами». «То есть наша приоритетная, общенациональная задача – снижение и преодоление бедности – в значительной степени имеет сельское измерение», – указал президент.

Глава государства отметил, что «у аграриев, у сельских территорий нет своего отдельного, профильного нацпроекта». «Однако их интересы должны быть учтены в каждом из таких проектов, а планы и действия разных ведомств – четко, предметно скоординированы», – подчеркнул Путин.

Путин также затронул тему уровня и качества первичного звена здравоохранения на селе, отметив, что это остается одной из самых острых проблем, передает РИА «Новости».

«Одна из самых острых проблем – это уровень и качество первичного звена здравоохранения на селе. В целом по стране на модернизацию этой сферы будут выделены немалые средства. Как вы знаете, дополнительно мы изыскали 550 миллиардов рублей. Задача субъектов Федерации – завершить подготовку соответствующих региональных программ», – сказал президент.

Он напомнил, что они должны быть приняты к 1 июля 2020 года, в том числе обязательно нужно учесть запросы жителей сельских территорий, определить четкие меры по строительству, капремонту и реконструкции зданий, а также комплектованию кадрами фельдшерско-акушерских пунктов, районных поликлиник, оснащению их медицинским оборудованием.

Еще одной проблемой Путин назвал неблагоустроенность российских сел. «Наши сельские территории по-прежнему отстают по социальной обустроенности, бытовому комфорту, развитости инфраструктуры, и хочу еще раз повторить – этот разрыв особенно заметен на фоне впечатляющих успехов отечественного АПК», – сказал Путин.

По его словам, по оценкам на сегодняшний день общий уровень обеспеченности сельской местности всеми видами благоустройства составляет чуть более 34%, тогда как в городах – почти 89%, хуже обстоит дело с социальными, образовательными, медицинскими учреждениями, дорожной сетью. Одной из самых острых проблем, по словам президента, остается уровень и качество первичного здравоохранения.

Кроме того, Путин дал поручение продумать меры для снижения стоимости электроэнергии для фермеров. Он напомнил, что для крупных потребителей цена на электроэнергию ниже, потому как они потребляют больше. «Ясно также и то, что фермеров надо поддерживать, у них широких возможностей нет, кроме как опереться на государство, надо найти решение», – добавил Путин.

Президент также отметил важное значение перспективных исследований в области селекции в растениеводстве и животноводстве, разработке новых кормов, и заявил, что продовольственная безопасность РФ должна быть гарантирована не только объемами продукции, но и ее качеством.

Отметим, что новый формат и новая роль Госсовета – одно из самых ярких событий 2019 года. Если раньше этот формат общения губернаторов с президентом сводился к чинному заседанию с одним докладом губернатора и одним содокладом руководителя федерального ведомства, дополненных парой выступлений глав регионов, то теперь все поменялось. Новый формат Госсовета впервые прошел в ноябре 2018 года в Крыму (по теме реализации майского суперуказа) в виде стратегических сессий. В первые два дня происходит полное погружение глав регионов в тему текущего Госсовета и совместная с профильными экспертами выработка решений по ключевым проблемным темам. На третий день эти решения обсуждаются и согласовываются с правительством, а дальше выносятся на суд президента, включая и те решения, по которым у губернаторского корпуса и правительства разная позиция. Президент утверждает перечень поручений по итогам прошедшего Госсовета.

Таким образом, Госсовет стал эффективной переговорной площадкой между правительством и губернаторским корпусом. В 2019 году были проведены два заседания расширенного президиума Госсовета и одно заседание Госсовета в новом формате. Темами стали улучшение жилищных условий и развитие городской среды, дороги и здравоохранение. Были сформированы 16 рабочих групп Госсовета, которые в течение 2019 года должны были сформировать перечни вопросов, которые волнуют регионы, наладить взаимодействие с правительством и федеральными органами исполнительной власти.

Также была введена новая оценка эффективности ВДЛ. На крымском Госсовете в ноябре 2018 года губернаторы сами определили себе 15 КПЭ. По каждому из КПЭ региону были поставлены целевые показатели, достижение которых является индикатором эффективности работы губернатора и его команды. По результатам выполнения КПЭ за 2019 год впервые распределяются 50 млрд рублей. Это гранты регионам на социально-экономические цели, их получат первые 50 регионов.

Перед каждым Госсоветом теперь проходят встречи президента с общественностью, в организации которых помогает обновленный ОНФ. В них принимают участие наиболее авторитетные эксперты и общественники по теме заседания, способные дать свежий взгляд на проблему и рассказать о реальной ситуации «на земле». Такие встречи «приземляют» участников Госсовета.

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