WP: В США разрабатывают тактику информационной войны против России

По информации американского ежедневного издания Washington Post, киберкомандование США занимается разработкой тактики информационной войны против России. Способы противодействия планируют применять в случае стороннего вмешательства в процесс предстоящих в будущем году выборов.

В статье, обнародованной в газете WP, указывается, что один из способов, предложенных американскими военными, нацелен на высшее российское руководство и элиту страны, за исключением президента. В случае вмешательства в выборы Вашингтон продемонстрирует, что может «атаковать» персональные данные руководителей спецслужб, бизнесменов и других влиятельных лиц. Также в ходе информационной войны против РФ возможно распространение ложных сведений относительно руководства, что может спровоцировать разлад в «высших эшелонах власти».

К таким мерам киберкомандование США решило прибегнуть после президентских выборов 2016 года. Тогда Россию обвиняли во вмешательстве в избирательный процесс, хотя проведённое позже расследование показало отсутствие сговора. Дональд Трамп и представители Кремля также называли данные предположения «абсурдными».

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