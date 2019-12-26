Офис бразильской компании пытались сжечь из-за фильма об Иисусе-гее

26.12.2019, 14:26, Новости дня

Штаб-квартиру бразильской комедийной группы Porta dos Fundos в Рио-де-Жанейро забросали коктейлями Молотова после запуска фильма об Иисусе-гее.

Пожар в офисе смог потушить охранник, при инциденте никто не пострадал, информирует Reuters.

К Рождеству был выпущен фильм «Первое искушение Христа», в котором Иисус приглашает домой «своего предполагаемого парня Орландо».

Картина вызвала негативную реакцию у верующих, петицию с требованием запретить фильм подписали около 2 млн человек.

Отмечается, что в Бразилии проживает крупнейшая в мире католическая община, а также растет число верующих.

Ранее в шведской церкви появился алтарь с раем для секс-меньшинств. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Депутат горсовета Красноярска Роман Крастелев предложил наградить аниматоров, исполнивших роли слоника, собаки и свиньи, чье выступление стало известно как «самая грустная вечеринка». «Предложил представить к награждению артистов, участвующих в «грустном дэнсе» на острове Татышев, которые, несмотря на совершенно идиотскую организацию так называемых фан-мероприятий, честно и добросовестно работают», – отметил в своем Facebook. К посту он […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика