Офис бразильской компании пытались сжечь из-за фильма об Иисусе-гее

Штаб-квартиру бразильской комедийной группы Porta dos Fundos в Рио-де-Жанейро забросали коктейлями Молотова после запуска фильма об Иисусе-гее.
Пожар в офисе смог потушить охранник, при инциденте никто не пострадал, информирует Reuters.
К Рождеству был выпущен фильм «Первое искушение Христа», в котором Иисус приглашает домой «своего предполагаемого парня Орландо».
Картина вызвала негативную реакцию у верующих, петицию с требованием запретить фильм подписали около 2 млн человек.
Отмечается, что в Бразилии проживает крупнейшая в мире католическая община, а также растет число верующих.
Ранее в шведской церкви появился алтарь с раем для секс-меньшинств.
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