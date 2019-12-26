Арчи Харрисон, Псалм Уэст и другие дети звезд, родившиеся в 2019 году

Псалм Уэст

Мальчик появился на свет 10 мая и стал четвертым ребенком в семье Ким Кардашьян и Канье Уэста. Сына для супругов вновь выносила суррогатная мать. Прибегнуть к такому способу пришлось из-за того, что прошлые беременности Ким проходили тяжело и был высокий риск того, что еще одного ребенка она выносить не сможет.

Арчи Харрисон

Пожалуй, неофициальное звание самого известного младенца уходящего года справедливо получает первенец принца Гарри и Меган Маркл. Малыш родился 6 мая, и лишь спустя два дня родители разрешили фотографам сделать с ним первые официальные снимки, а чуть позже — обнародовали и его имя. Герцог и герцогиня Сассекские приняли решение отказаться от титула для Арчи, чтобы он мог вести обычную жизнь.

Тенку Исмаил Леон Петр Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра

Или же просто Леон появился на свет 21 мая у экс-короля Малайзии Мухаммада V и российской модели, обладательницы титула «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной. Почти сразу же после рождения его родители разошлись, причем их развод обсуждается до сих пор. Оксана обвинила отца ребенка в отсутствии заботы и теперь требует от него многомиллионные алименты, а Мухаммад, в свою очередь, сначала настаивал на ДНК-тесте на отцовство, а потом и вовсе отрекся от малыша безо всяких расследований. Сейчас мальчик живет с мамой в Москве.

Ренн Мартин-Йосеф

В конце октября у певца Рики Мартина и его партнера, шведского художника сирийского происхождения Джвана Йосефа, родился сын. О том, что в их семье планируется пополнение, Рики рассказал только в конце сентября. Напомним, в прошлом году они официально зарегистрировали свои отношения. Для пары малыш стал уже четвертым: за день до наступления 2019 года Рики и Джван объявили, что у них родилась дочь Люсия, а их близнецам Маттео и Валентино уже 11 лет. Все дети рождены от суррогатных матерей.

Ратмир Юнусов

Первый сын для Тимати (Тимура Юнусова) и Анастасии Решетовой, с которой рэпер познакомился в 2015 году, родился 16 октября. Для создателя Black Star ребенок стал вторым: в марте 2014-го другая модель, Алена Шишкова, подарила ему дочь Алису, которую воспитывать им помогает мать музыканта Симона. Наследника Тимати назвал в честь погибшего друга — Ратмира Шишкова.

Оскар Рамзи

Пятый ребенок Гордона Рамзи и его супруги Таны появился на свет 4 апреля в 12:58 — «прямо к ланчу», как пошутил его звездный отец. На следующий день Оскар уже «обзавелся» личной страницей в Instagram, где было опубликовано первое фото — совместный снимок с сестрой Матильдой. Фото собрало 35 тысяч лайков, а количество подписчиков малыша растет день ото дня: на этот аккаунт подписались уже 185 тысяч человек. Так что сын британского шеф-повара — официально самый маленький блогер года.

Аэко Браун

20 ноября Крис Браун стал отцом во второй раз: Аммика Харрис, с которой 30-летний музыкант расстался несколько месяцев назад, родила сына. Маленький Аэко стал для Брауна вторым ребенком. У певца уже есть пятилетняя дочь от модели Нии Гусман. Причем об этом стало известно лишь через 9 месяцев после появления малышки на свет. На момент беременности Ниа также была уже экс-девушкой музыканта.

Также в этом году пополнение произошло у актеров Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса, актрисы Агнии Кузнецовой, у фигуристки Ирины Слуцкой, режиссера Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян, у модели Саши Пивоваровой, у актрисы Кейт Мары, у актрисы Марии Мироновой и у Киры Найтли. Еще уходящий год подарил по малышу Константину Хабенскому, Марии Порошиной, Виктории Лопыревой и Игорю Петренко. HELLO! поздравляет всех со столь радостным событием!

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