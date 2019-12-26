Пелагея и Иван Телегин объявили о расставании

Последние дни в российских СМИ обсуждалось расставание певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. Без внимания журналистов и поклонников пары не остался тот факт, что со страниц обоих знаменитостей в Instagram исчезли все совместные фотографии, а чуть позже в сети появился снимок, на котором Телегин запечатлен с другой девушкой, держащей его за руку. Выводы напрашивались сами собой, и вот несколько минут назад Пелагея подтвердила информацию о расставании в социальной сети.

Друзья, так как по сети пошли вбросы о том, что «кто-то что-то видел» и т. д., по просьбе Поли делаем ЗДЕСЬ для вас заявление: «Да, мы все-таки решили расставаться». Все у всех случается, все мы делаем ошибки… О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась.

Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено.

Верю, что люди меня поймут и не будут осуждать. Ну, и… жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем — добра.

Напомним, о романе Пелагеи и Ивана Телегина общественность узнала весной 2016-го. Новости об этом сопровождали неприятные подробности на тему того, что певица якобы увела спортсмена из семьи. Долгое время эту информацию Пелагея никак не комментировала, но в октябре 2017-го прервала молчание. В документальном фильме «Пелагея. Счастье любит тишину» она впервые рассказала о начале романа с Телегиным и опровергла слухи, признавшись, что на момент их знакомства он уже считал себя свободным человеком.

Чистая совесть, как говорят, лучшая подушка. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, у меня совесть чистая, и я сплю прекрасно. Я бы не смогла спокойно жить, если бы то, что пишут, было правдой, если бы я кого-то уводила… Это просто еще один период в моей жизни, который меня сделал сильнее. Никого из семьи я не уводила.

Нас познакомила лучшая подруга, — вспоминал Телегин. — С первых минут нашего общения я был восхищен. Она такая воздушная, нежная… Хотелось ее просто взять, обнять и никуда не отпускать… Сильной женщине нужен сильный мужчина, который будет стеной, за которой она чувствует себя защищенной.

Пара поженилась в середине июня 2016-го. Они расписались в Кутузовском загсе Москвы, после чего в одном из ресторанов на Рублевке состоялся свадебный банкет для друзей и родных. В январе 2017 года Пелагея и Иван впервые стали родителями: у них родилась дочь Таисия.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Депутат горсовета Красноярска Роман Крастелев предложил наградить аниматоров, исполнивших роли слоника, собаки и свиньи, чье выступление стало известно как «самая грустная вечеринка». «Предложил представить к награждению артистов, участвующих в «грустном дэнсе» на острове Татышев, которые, несмотря на совершенно идиотскую организацию так называемых фан-мероприятий, честно и добросовестно работают», – отметил в своем Facebook. К посту он […]