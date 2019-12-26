«Здоровье и долголетие»: Учёные из Национального института онкологии рассказали о пользе фасоли

26.12.2019, 14:21, Разное

Американские учёные, представляющие Национальный институт онкологии, рассказали о пользе для человеческого организма фасоли. Учёные приравняли данное бобовое растение к эффективным лекарственным средствам для укрепления здоровья, продающимся в аптеках.
Специалисты назвали фасоль главным продуктом для долголетия, а потому порекомендовали включить ее в ежедневное меню. Особенную пользу это принесёт людям, которые подвержены ревматизму, дерматитам, заболеваниям бронхов, кишечным расстройствам. Фасоль не теряет своих полезных свойств даже при консервировании. Продукт богат аминокислотами, легкоусвояемыми белками, превосходящими по питательной ценности мясо и определённые сорта рыбы, а также каротином, крахмалом, углеводами и почти всеми необходимыми человеческому организму витаминами и минералами.

Учёные рекомендуют ежедневно употреблять фасоль для профилактики диабета и ожирения – из-за содержания в ней аргинина, понижающего в крови уровень сахара.

Помимо фасоли, в ТОП-10 продуктов для долголетия вошли красная капуста, семена льна, зелень, цельное зерно, грибы, ягоды, орехи, кукуруза, чай.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Известный отечественный кинорежиссёр и сценарист Светлана Дружинина в одном из недавних интервью пояснила о работе и дружбе с легендарным советским Д’Артаньяном Михаилом Боярским. Сотрудничество начиналось в конце 1970-х годов и именно тогда актёр попал в серьёзную аварию, пережив клиническую смерть. Михаил Боярский снимался в фильме Светланы Дружининой «Сватовство гусара». Как вспоминает режиссёр, в роли главного […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика