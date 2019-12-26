«Здоровье и долголетие»: Учёные из Национального института онкологии рассказали о пользе фасоли

Американские учёные, представляющие Национальный институт онкологии, рассказали о пользе для человеческого организма фасоли. Учёные приравняли данное бобовое растение к эффективным лекарственным средствам для укрепления здоровья, продающимся в аптеках.

Специалисты назвали фасоль главным продуктом для долголетия, а потому порекомендовали включить ее в ежедневное меню. Особенную пользу это принесёт людям, которые подвержены ревматизму, дерматитам, заболеваниям бронхов, кишечным расстройствам. Фасоль не теряет своих полезных свойств даже при консервировании. Продукт богат аминокислотами, легкоусвояемыми белками, превосходящими по питательной ценности мясо и определённые сорта рыбы, а также каротином, крахмалом, углеводами и почти всеми необходимыми человеческому организму витаминами и минералами.

Учёные рекомендуют ежедневно употреблять фасоль для профилактики диабета и ожирения – из-за содержания в ней аргинина, понижающего в крови уровень сахара.

Помимо фасоли, в ТОП-10 продуктов для долголетия вошли красная капуста, семена льна, зелень, цельное зерно, грибы, ягоды, орехи, кукуруза, чай.

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