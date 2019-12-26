Из-за смерти пассажира самолет «Москва-Ташкент» вернулся во «Внуково»

Во «Внуково» вернулся самолет рейса «Москва-Ташкент» из-за случившегося на его борту чрезвычайного происшествия. Как сообщают СМИ, причиной этому стала смерть пассажира.

Судно пришлось развернуть прямо во время полета из российской столицы в Ташкент. У одного из пассажиров, уроженца Узбекистана, резко ухудшилось состояние здоровья. Увы, несмотря на все попытки медиков помочь мужчине, он скончался.

Инцидент произошел, согласно информации журналистов, около часа ночи, в это время пилоты 602 рейса передали в диспетчерскую аэровокзала «Внуково» сообщение о возвращении в аэропорт. Обратный вылет рейса состоялся примерно в половине третьего ночи, в Ташкент самолет прибыл утром в 8:00 по местному времени.

Прибывшая к трапу лайнера скорая помощь зафиксировала факт смерти 50-летнего пассажира. Причины, которые привели к такому трагическому финалу, пока неизвестны. Из-за ЧП был задержан рейс из столицы Узбекистана в Нью-Йорк почти на час.

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