Мнение: О вреде наличных денег

А вы знали, что наличные #деньги до крайности вредны и опасны?
Особенно рубли и особенно для россиян. Нет, не тем, что их могут украсть ловкие карманники или отнять опытные мошенники. К этому все давно привыкли, и даже семизначные суммы в российской валюте, похищенные из недешёвого джипа типичного российского безработного, не вызывают прежнего оживления в массах. Свои бы крохи сберечь!
Но даже и на этом фоне Роспотребнадзор отличился.
По его мнению, денежные купюры могут представлять опасность, поскольку являются питательной средой для распространения вирусов. Бумажные деньги являются «рассадником инфекции», поэтому «получив зарплату или сняв деньги с пластиковой карты, можно заразиться гриппом», говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным российских медиков, вирус гриппа сохраняется на банкнотах до двух недель. «Поэтому деньги в некоторых странах печатают на бумаге с антисептическими свойствами. В Японии деньги стирают при 200 градусах в специальной стиральной машине», — отмечает Роспотребнадзор. Но российские купюры такого обращения не выдержат.
Конечно, тут можно посмеяться, мол, «славные» традиции Геннадия Онищенко живут и процветают. Но вообще-то идея перевести россиян на безналичные расчёты, чтобы лучше контролировать их доходы и расходы, уже давно обсуждается в правительственных кругах. Возможно, тут имеет место мягкая агитация по переходу на «пластик». Его, по крайней мере, можно в некоторых случаях даже из кошелька не вынимать при оплате.
Или всё гораздо проще, и привычка кошмарить россиян по любому поводу стала неотъемлемым элементом современного российского государства?
Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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