Переговоры РФ и Украины по газу начались в Вене

26.12.2019, 14:19, Новости дня

Представители РФ и Украины начали в Вене очередные переговорам по газу в рамках уже достигнутых 20 декабря договоренностей, сообщил представитель Газпрома.

«В Вене начались российско-украинские переговоры по газу в соответствии с протоколом от 20 декабря», – сказал он, передает ТАСС.

Напомним, 20 декабря РФ и Украина подписали протокол о газовом сотрудничестве. Ожидается, что до конца года стороны подпишут новый пятилетний контракт, а после Нового года планируется обсудить прямые поставки газа. Также протокол содержит договоренности об урегулировании юридических разногласий между Газпромом и Нафтогазом.



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