Самый большой в РФ парад Дедов Морозов прошел в Кемерово

В Кемерово прошел самый большой парад Дедов Морозов в России, всего по улицам города прошли 1279 волшебников во главе с Дедом Морозом из Великого Устюга.

Парад Дедов Морозов проходит в рамках новогодней кампании «в Новый год вместе», который начался в Кузбассе 30 ноября, передает РИА «Новости».

Мероприятие стартовало в 16.30 (12.30 мск), участники выдвинулись от западной трибуны стадиона «Химик». Деды Морозы прошли по улицам Ноградской, Кирова, Советскому проспекту и остановились на площади Советов.

«Было зафиксировано количество участников рекорда Дедов Морозов 1279, в кафтанах, во всей амуниции, в праздничных костюмах прошедших по центральной площади. Это рекорд (России), вновь установленный», – сообщила эксперт российской книги рекордов Юлия Пронина.

Дед Мороз из Великого Устюга сообщил, что ему очень понравились жители Кузбасса.

Для жителей города и области на площади Советов прошла праздничная программа, на ней выступил олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

Также зрителям показали шоу кузбасского Деда Мороза и его помощников, хоккей на валенках, флешмоб «Расскажи стишок». Гости мероприятия поучаствовали в массовых катаниях на ледовом катке.

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