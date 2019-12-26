«Наколи мне, кольщик, купола»: Беркова собралась сделать тату на сосках

На опубликованных снимках знаменитость позирует в элегантном черном кружевном комплекте нижнего белья. Экс-участница скандального реалити-шоу приняла максимально сексуальную позу, выгодно подчеркнув игрой светотени достоинства своей фигуры – пышную грудь и тонкую талию. Кроме того, на некоторых снимках артистка не преминула показать поклонникам и округлые ягодицы.

Впрочем, суть публикации свелась к тому, что женщина призвала поклонниц не пользоваться косметикой в новогодние праздники. Она отметила, что куда лучше будет татуаж, ведь он не размазывается в отличии от декоративных продуктов.

«Чтобы всегда хорошо выглядеть и просыпаться привлекательной, но не

засыпать при этом в боевом раскрасе, в праздники не переживать за

размазанную косметику – лучше вообще не краситься! Я решила эту

проблему. Думала никогда не сделаю татуаж, так как делала его в юности (лет 20

назад) и следующие 10 лет страдала от выходящей пятнами Татуировки,

видимо, тогда были такие технологии. Но назрела необходимость – я тоже

не люблю размазанную косметику))», (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.) – призналась знаменитость.

Она отметила, что грамотные специалисты могут нанести рисунок так, что ни один мужчина не заметит. Беркова даже поделилась историей, когда молодой человек ее подруги искренне верил, что стрелки на веках – это врожденная аномалия.

Впрочем, куда большее внимание привлекла неожиданная задумка экс-звезды «Дома-2». Она призналась, что теперь хочет сделать себе интимное тату, чтобы повысить свою привлекательность.

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Публикация от Елена Беркова (@berkova) 25 Дек 2019 в 1:39 PST

«Теперь подумываю над вариантом новой татуировки – сделать яркую

ореолу сосков, что вы об этом думаете? Интересно мнение как мужчин, так и

женщин – как считаете это сексуально, может кто-нибудь пробовал?», – поинтересовалась у поклонников Елена.

Многие поспешили поделиться своим мнением: »

Грудь не порть. Она у тебя и так прекрасна !», »

Лена,ты великолепна👍👍👍🌹🌹🌹А вот тату сосков,не делай,они у тебя прекрасны в естественном виде.

«, »

На коли мне кольщик купола», »

Сначала надо посмотреть, поэтому делай и показывай😂

«.

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