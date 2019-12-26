Путин и Зеленский договорились по Донбассу: ДНР и ЛНР ждет мрачное будущее

В Киеве указывали на несколько вариантов решения проблемы

Донбасса: выполнить минские соглашения, забыть о регионе или заморозить

конфликт и ждать благоприятной ситуации. По словам Охрименко, Украина

предложила России третье решение. Москва согласилась, уверяет журналист.

Он напомнил о недавних словах главы российского МИДа Сергея

Лаврова, который отметил, что сохраняет надежды на урегулирование конфликта при

Владимире Зеленском. Это заявление свидетельствует о согласии Путина на формулу

Зеленского по Донбассу, считает журналист.

«А эта формула простая. Провести обмен пленных.

Развести войска в зоне ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей. —

Прим. ред.) в течение 5-6 лет», – написал Охрименко на своей странице в

«Фейсбук».

Также Зеленский предлагал восстановить нормальную работу

контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения, упростить посещение

жителей Донбасса остальной территории Украины. «При этом никакого особого

статуса ОРДЛО не получит. Все остается на уровне заморозки на ближайшие 100

лет.

Прекратить стрелять. Восстановить нормальную работу КПП

переходов на линии разграничения. Упростить для жителей ОРДЛО посещение

Украины. При этом никакого особого статуса ОРДЛО не получит. Все остается на

уровне заморозки на ближайшие 100 лет», – подчеркнул Охрименко.

В таком случае республики Донбасса останутся в подвешенном

состоянии на неопределенное время. При этом эксперты прогнозируют, что с

ускорением темпом выдачи российских паспортов, все больше жителей Донбасса в

поисках лучшей жизни будут покидать народные республики и оседать в России.

Судьбу Донбасса лидеры России и Украины обсуждали на саммите

в нормандском формате в начале декабря в Париже. Стороны подтвердили

приверженность минским соглашениям, однако не достигли соглашения о порядке их

выполнения.

Владимир Путин сослался на текст документа и напомнил, что контроль

над границей Украина получит после проведения местных выборов в регионе и

закрепления особого статуса Донбасса в Конституции страны.

Киев пытается трактовать минские соглашения на свой лад.

Владимир Зеленский предложил сначала передать границу украинским силовикам, а

потом проводить выбор и менять основной закон.

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