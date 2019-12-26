Сибирь утонула в сугроба

26.12.2019, 14:12, Разное

Только за прошедшие сутки в регионах выпала половина месячной нормы осадков – 13 миллиметров. Школьников отправляют на внеплановые каникулы. Также в городах отменяют внутренние авиарейсы и отключают электроснабжение.

Порывы ветра усилились до 27 метров в секунду. Машины буквально тонут в сугробах, по дорогам невозможно проехать. Ночью на улицах города  работало 154 единицы снегоуборочной  техники. Они вывезли почти 6 тысяч кубометров снега. Люди вручную расчищали подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта и лестницы, сообщает «ТВЦентр».



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