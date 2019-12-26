Участницу Pussy Riot Алехину оштрафовали за акцию в центре Москвы

26.12.2019, 14:12, Новости дня

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 150 тыс. рублей участницу группы Pussy Riot Марию Алехину за проведение несанкционированной акции у Большого Каменного моста в центре Москвы, сообщили в суде.

«Алехину признали виновной по ч. 8 ст. 20. 2 КоАП РФ («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей», – передает ТАСС сообщение суда.

Алехина провела акцию на Большом Каменном мосту 14 ноября, когда на нем вывесили плакат.

Напомним, в феврале в Барселоне пьяную Алехину сняли с рейса в Милан.



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