Автоновости: Посмотрите, как Рождественскую ёлку везут на крыше Jeep со скоростью 291 км/ч

В ателье Hennessey называют это новым мировым рекордом: якобы в офисе компании теперь стоит самая быстрая елка на планете. А разогнать ее удалось при помощи самого быстрого в мире «Джипа», которому его 2,5 тонны веса вовсе не мешают спорить с иными суперкарами.
Понятное дело, рекорд этот неофициальный и на сто процентов "фановый", но оттого достижение Hennessey не становится менее забавным. Не пострадала ни одна лампочка: ель отправилась в скоростной забег, будучи намертво прикрученной к багажнику на крыше Jeep Grand Cherokee Trackhawk, вдумчиво доработанного тюнерами.
Крутой способ перевезти елку на суперкаре!
Внедорожнику с елкой удалось разогнаться до 181 мили в час (291 км/ч).
"Трэкхоук" и без того считается одним из быстрейших внедорожников на планете, будучи оснащен 717-сильным 6,2-литровым V8 Hellcat. Однако в Hennessey отдачу мотора путем различных ухищрений способны довести до 1 200 л.с.: у тюнеров имеется весьма богатый опыт работы именно с этим двигателем. По некоторым данным, в заезде участвовала 1000-сильная версия внедорожника.
А сам заезд состоялся на полигоне Uvalde Proving Grounds в американском Техасе, причем управлял внедорожником профессиональный гонщик. Дерево на крыше при скоростях, сопоставимых с авиационными, могло преподнести парочку неприятных сюрпризов, и не только аэродинамических.
Стоит отметить, что годом ранее в Hennessey уже ставили подобный эксперимент, но транспортом для рождественской елки тогда служило купе Dodge Challenger Hellcat. Его удалось разогнать до 280 км/ч, так что тюнеры еще и умудрились побить собственный рекорд.
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