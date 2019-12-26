Автоновости: В России начали продавать самые доступные версии Audi A6

Семейство Audi A6 в России расширилась за счет двух условно-бюджетных версий 40 TFSI и 40 TDI, которые будут сопровождаться только приводом на переднюю ось. Прием заказов на новинки уже открыт: каждая предлагается в четырех исполнениях.

Обе новые модификации получили индекс 40, но одна из них бензиновая, а другая – дизельная. Первая и займет позицию базового исполнения для Audi A6 в нашей стране: ее двигатель развивает 190 л.с. и 320 Нм крутящего момента, доступных в диапазоне от 1 450 до 4 200 об/мин. При расходе в 6,6 л на 100 км пути такой седан может ускориться до 100 км/ч за 7,9 секунды.

Новое кросс-купе audi Q3 Sportback для России: есть цены, можно заказывать

А вот самой медленной версией стала как раз 40 TDI, которая с мотором, развивающим аналогичные 190 л.с., но уже 400 Нм, потратит на разгон до "сотни" 8,4 секунды.

При этом она получилась несколько экономичнее (минимум 5,5 л на 100 м), но и дороже: если владельцем Audi A6 40 TFSI можно стать уже за 3 055 000 рублей, то за дизельный вариант придется доплатить 45 тысяч.

В базовое оснащение обеих модификаций обещано включить, к примеру, двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему, парковочный ассистент, мультируль, обогрев передних сидений и так далее. Кроме того, седаны получат 17-дюймовые колесные диски, светодиодную оптику и систему Audi drive select, а дизельная версия – теплозащитное звукоизолирующее лобовое стекло.

Для каждой из новинок Audi предлагает по три дополнительных линии оснащения – Advance, Sport и Design. Первая отличается комбинированной отделкой интерьера кожей и искусственной кожей, камерой заднего вида и электрорегулировками сидений, вторая – 18-дюймовыми колесными дисками, спортивными креслами и алькантарой в салоне, а третья – более богатой отделкой интерьера, атмосферной подсветкой, обогревом руля и тому подобное.

За Audi A6 40 TFSI Advance придется выложить 3 255 000 рублей, исполнения Sport и Design стоят минимум 3 425 000 рублей. Те же версии седана с дизельным мотором стоят на 45 тысяч дороже. Заказы на новинки дилеры уже принимают, а "живые" машины появятся у них в январе.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Материал дополняется