Украинские правоохранители экстрадировали в Испанию российского «вора в законе» Батыра Бухарского

Украинские правоохранители экстрадировали в Испанию «вора в законе» по прозвищу Батыр Бухарский, который находится там в розыске по обвинению в преступениях, связанных с отмыванием денег. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
«С 2017 года Батыр Бухарский находился в международном розыске за совершение преступлений на территории королевства Испании. Вместе с другими участниками организованной преступной группы он организовал схему по «отмыванию» денег, полученных преступным путем, и легализованных путем приобретения недвижимости. В соответствии с законодательством Испании «вора в законе» ждет ответственность в виде лишения свободы сроком на 17 лет», – говорится в сообщении.
В апреле 2019 года «вор в законе» незаконно попал на территорию Украины, где был задержан и арестован.
48-летнего гражданина РФ, уроженца Узбекистана поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.
В полиции рассказали, что в 1998 году в Москве Батыр Бухарский был коронован «вором в законе» Дедом Хасаном, он был доверенным лицом еще одного «вора в законе» по прозвищу Япончик.
Батыра Бухарского экстрадировали в Испанию 24 декабря.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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