Двукратный олимпийский чемпион по шахматам Ельянов отказался выступать за сборную Украины

Украинский шахматист Павел Ельянов отказался выступать за сборную Украины из-за конфликта с Федерацией шахмат Украины, об этом спортсмен сказал в интервью ресурсу chess-news, которое было опубликовано 25 декабря в YouTube.
«Сейчас мы уже ничего не требуем, потому что позиция Федерации совершенно ясна и она абсолютно неконструктивная. Никто никаких компромиссов не предложил, Федерация не хочет решать этот вопрос с ведущими игроками», – сказал Ельянов.
Шахматист заявил, что не будет выступать за сборную Украины
«На данный момент я прекращаю все отношения с Федерацией шахмат Украины. И не настроен больше выступать под флагом Украины», – сказал Ельянов.
5 декабря конкурсная комиссия назначила Александра Сулыпу главным тренером сборной Украины по шахматам, а другого претендента – Владимира Баклана – старшим тренером, пишет chess-news.
Восемь украинских гроссмейстеров, в том числе и Ельянов, выразили несогласие с решением комиссии и предложили провести еще одно заседание, на котором главным тренером был бы избран Баклан.
Ельянов в составе сборной Украины является победителем шахматных Олимпиад 2004 и 2010 годов. Украинец занимает 83 место в мировом рейтинге шахматистов.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Материал дополняется
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Место человеческих трагедий: народ в ужасе от происходящего у Крымского моста / 9 декабря
- Медики рассказали о запрещенных продуктах перед сном / 17 декабря
- Мнение: Денис Панкратов / 11 декабря
- Собчак пострадала после учений спецназа / 24 декабря
- Хайди Клум поделилась видео со свадьбы с Томом Каулитцем в особенный для них день / 25 декабря
- Счастливый 79-летний Виторган показал подросших дочек / 25 ноября
- Мнение: Соврала об изнасиловании и теперь тусуется с миллионерами / 4 декабря
- Мнение: Серебряков или игры в совесть нации из Канады / 1 декабря