Двукратный олимпийский чемпион по шахматам Ельянов отказался выступать за сборную Украины

26.12.2019, 14:06, Новости дня

Украинский шахматист Павел Ельянов отказался выступать за сборную Украины из-за конфликта с Федерацией шахмат Украины, об этом спортсмен сказал в интервью ресурсу chess-news, которое было опубликовано 25 декабря в YouTube.

«Сейчас мы уже ничего не требуем, потому что позиция Федерации совершенно ясна и она абсолютно неконструктивная. Никто никаких компромиссов не предложил, Федерация не хочет решать этот вопрос с ведущими игроками», – сказал Ельянов.

Шахматист заявил, что не будет выступать за сборную Украины

«На данный момент я прекращаю все отношения с Федерацией шахмат Украины. И не настроен больше выступать под флагом Украины», – сказал Ельянов.

5 декабря конкурсная комиссия назначила Александра Сулыпу главным тренером сборной Украины по шахматам, а другого претендента – Владимира Баклана – старшим тренером, пишет chess-news.

Восемь украинских гроссмейстеров, в том числе и Ельянов, выразили несогласие с решением комиссии и предложили провести еще одно заседание, на котором главным тренером был бы избран Баклан.

Ельянов в составе сборной Украины является победителем шахматных Олимпиад 2004 и 2010 годов. Украинец занимает 83 место в мировом рейтинге шахматистов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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