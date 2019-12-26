«Должна висеть на доске позора»: Асмус ужаснула своим видом

Кристина Асмус появилась на одной из кинопремьер в твидовом

костюме пестрой расцветки и черных ботфортах. Звезда была в отличном

расположении духа и с удовольствием позировала фотографам.

Взглянув на снимки с мероприятия, специалисты в области моды пришли

в ужас. Выход Кристины Асмус назвали полным провалом.

Критик Илья Легостаев отметил, что сапоги актриса подобрала

неудачно. Подобная обувь, по его мнению, в этом году должна «висеть на доске позора»

и появиться в «списке к обязательному приобретению». Правильное голенище ботфортов

сидит на ноге свободно.

Модный эксперт Анастасия Бойченко высказалась по поводу

костюма Кристины Асмус. Она назвала наряд слишком сложным.

«Наглядное пособие на тему «Сколько архитектурных излишеств

можно нагромоздить вокруг идеи обычного твидового костюма». Зритель настолько

обескуражен, что на восхищение ногами Кристины не остается сил», – цитирует специалиста

WomanHit.ru.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 19 Дек 2019 в 8:30 PST

Отметим, что критика знатоков моды, скорее всего, останется незамеченной

Кристиной Асмус. Артистка по уши в работе.

«С середины сентября я нахожусь в режиме – «выжить» (орфография

и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.). Я спала за всё это время

столько..сколько, наверное, дней за 5 спят 🙄 И я, безусловно, сама

виновата. Даже когда выдавались относительно свободные часы, я всегда боялась

позволить себе выдохнуть 🤷🏼‍♀️

Близкие говорят, что «никакой это не ‘особый’ период. Когда у тебя было иначе?»

Да. Я решительно не умею отдыхать 💭 Не умею расслабляться 🧘🏼‍♀️»,

– жалуется Кристина Асмус в личном «Инстаграм».

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