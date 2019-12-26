В правительстве не исключили улучшения механизма субсидий в АПК

Вице-премьер российского правительства Алексей Гордеев не исключил совершенствования вступающего в силу в 2020 году механизма компенсирующей и стимулирующей субсидий в агропромышленном комплексе.

«Будем это совершенствовать. Этот вопрос непростым оказался», – сказал чиновник, передает ТАСС.

Гордеев напомнил, что сельскохозяйственное производство во многом зависит от погодных условий и аграриям брать на себя жесткие обязательства бывает достаточно тяжело. Кроме того, заключение большого количества договоров и соглашений, по его мнению, может привести к большой бюрократической работе с малым эффектом.

«Поэтому будем в начале года смотреть на практику применения этого механизма», – заключил он.

В конце декабря 2018 года заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова сообщила, что единую субсидию в агропромышленном комплексе планируется с 2020 года разделить на компенсирующую и стимулирующую части. По ее словам, необходимость пересмотра представления единой субсидии возникла у Минсельхоза в связи с тем, что действующий механизм не в полной мере учитывал специфику регионов.

Компенсирующая часть субсидии будет направлена на поддержание достигнутых аграриями показателей, стимулирующая будет обеспечивать точечную поддержку производителей. Основной целью трансформации единой субсидии, по ее словам, является создание баланса на отечественном продовольственном рынке. В 2019 году специалисты Минсельхоза проводили встречи с представителями регионов РФ для того, чтобы понять их потребности в субсидии.

Единая субсидия в АПК начала действовать в РФ с 2017 года. Она консолидировала 54 субсидии, действовавших до этого, в семь направлений для субсидирования. Решения по распределению средств единой субсидии принимали сами регионы, а на федеральном уровне сохранились такие направления поддержки, как, например, «погектарная поддержка» (повышение продуктивности сельхозугодий и вовлечение в оборот новых земель), поддержка молочной отрасли и субсидирование процентной ставки кредитов по инвестпроектам, а также субсидирование части затрат по инвесткредитам.

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